Лавров: права человека для русского населения Украины запрещены законом

Права человека для русского и русскоязычного населения Украины полностью запрещены законом, что однако США, Великобритания и Евросоюз это игнорируют. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карслону, текст имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Министр подчеркнул, что Первая статья устава ООН гласит о необходимости уважать права человека, независимо от расы, пола, языка или религии. Запад часто пользуется ей как поводом для вмешательства в конфликты по всему миру, однако полностью игнорирует этот фактор в украинском конфликте.

Лавров пояснил, что Киев проводит последовательную антироссийскую политику в культурной сфере, с 2017 года на Украине было ограничено использование русского языка во всех сферах, кроме неформального общения, запрещались российские СМИ, а единственная каноничная Украинская православная церковь Московского патриархата была упразднена. Это и подорвало территориальную целостность Украины.

«Люди на востоке и юге Украины, в Донбассе и в Новороссии не считают режим Владимира Зеленского тем, кто представляет их интересы. Как они могут их представлять, когда их культура, язык, традиции, религия – все это запрещено», — сказал глава МИД РФ.