Правительство ограничило ввоз работников из-за рубежа

Правительство утвердило квоту для иностранных работников на 234,9 тысячи человек

Правительство России утвердило квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников, прибывающих в РФ на основании визы, на 2025 год. Она составила 234,9 тысячи разрешений на трудоустройство. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

«93,8 процентов от общей квоты — это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов. Соответствующее постановление Правительства подписано», — отмечается в заявлении.

Пресс-служба министерства уточнила, что компании получают квоту на наем квалифицированных сотрудников из визовых государств на ту потребность в работниках, которую они подтвердили. Заявки рассматривает региональная межведомственная комиссия.

Источниками привлечения специалистов в основном являются КНР, Турция, Индия, Сербия и другие страны, с которыми действуют визовые соглашения, уточняется в сообщении.

Ранее в Забайкальском крае ввели ограничения на работу мигрантов. Им запретили работать на лесозаготовках и в деревообрабатывающей отрасли. Помимо этого, на территории Забайкалья мигрантам запретили производить лекарственные препараты и работать в сфере здравоохранения.