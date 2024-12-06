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08:45, 6 декабря 2024Мир

Предложенный Трампом шеф Пентагона отверг обвинения в сексуальном насилии и алкоголизме

NYT: кандидат Трампа в главы Пентагона Хегсет отверг обвинения в алкоголизме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост главы Пентагона телеведущий Пит Хегсет выступил в американском Сенате, где отверг обвинения парламентариев в совершенном сексуальном насилии и увлечении алкоголем. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Он настаивал на том, что теперь он другой человек, добавив: "Это история искупления, которую, я думаю, ценят многие американцы"», — цитирует издание Хегсета.

Как указали в комментарии NYT близкие к Трампу источники, ввиду резонанса вероятность назначения телеведущего главой оборонного ведомства составляет «менее 50 процентов».

Ранее Хегсет пообещал завязать с алкоголем в случае своего назначения шефом Пентагона. Кроме того, в 2017 году против Хегсета было выдвинуто обвинение в сексуальном насилии, которое он оспорил, объяснив, что случившееся «произошло по обоюдному согласию».

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