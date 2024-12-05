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13:09, 5 декабря 2024Мир

Предложенный Трампом шеф Пентагона пообещал бросить пить

Hill: предложенный Трампом шеф Пентагона пообещал республиканцам бросить пить
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mattie Neretin / Globallookpress.com

Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на должность шефа Пентагона телеведущий Пит Хегсет пообещал завязать с алкоголем. Об этом сообщает газета The Hill.

«Хегсет приложил значительные усилия для спасения своей кандидатуры, в том числе пообещав сенаторам-республиканцам, что он бросит пить, если его утвердят на пост министра обороны», — пишет издание.

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Как указал в комментарии изданию один из сенаторов-республиканцев, сама кандидатура Хегсета «наносит ущерб» имиджу Трампа. По информации The Hill, в 2017 году против Хегсета было выдвинуто обвинение в сексуальном насилии, которое телеведущий оспорил, объяснив, что случившееся «произошло по обоюдному согласию».

Ранее предложенный Трампом кандидат на пост генерального прокурора член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц отказался от возможного назначения. Кандидатуру Гетца, уличенного правоохранителями в употреблении наркотиков и против которого велось уголовное дело по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации, опротестовали сотрудники Министерства юстиции США.

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