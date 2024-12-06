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17:20, 6 декабря 2024Мир

Председатель ОБСЕ высказался о возможной приостановке членства России

Председатель ОБСЕ Борг: важно взаимодействовать с Россией на фоне конфликтов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Ян Борг

Ян Борг. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Важно взаимодействовать со всеми государствами, особенно на фоне продолжающихся конфликтов. Таким образом председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ян Борг ответил на вопрос о возможной приостановке членства России, передает РИА Новости.

«Очень легко обсуждать и соглашаться с друзьями и союзниками, но в итоге, особенно на фоне бушующих мировых конфликтов, важно взаимодействовать со всеми государствами, которые участвуют в войнах и могут их остановить», — отметил он.

По словам Борга, приостановка членства России в ОБСЕ превратила бы организацию в «похожую на другие многосторонние форматы, где Москва не участвует».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, заявил о бесполезности организации. По словам дипломата, в политике, осуществляемой в рамках этой организации, «не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности».

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