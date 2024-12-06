Премьер Грузии пообещал «искоренить либеральный фашизм»

Кобахидзе: Грузии необходимо искоренить либеральный фашизм

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал «обнулить либеральный фашизм» в стране, приводит его слова газета «Взгляд».

«В этом мы будем очень принципиальны, искореняя финансируемый извне либеральный фашизм последовательно. Это радикальная, экстремистская идеология», — рассказал Кобахидзе.

По его словам, офисы оппозиции были главными источниками насилия и властям Грузии понадобится время и законные механизмы, чтобы «свести к нулю эту идеологию».

Ранее Кобахидзе заявил, что попытка устроить «нацмайдан» в Грузии провалилась, власти контролируют ситуацию. По его словам, оппозиционные силы в стране пытаются навредить республике, в том числе с помощью бизнеса.