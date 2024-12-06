Президент Румынии обвинил Джорджеску в получении «поддержки извне»

Президент Румынии Йоханнис: Джорджеску получил незаконную поддержку извне

Итоги первого тура выборов президента Румынии были аннулированы, так как кампания победившего кандидата Кэлина Джорджеску была «незаконно поддержана извне». С таким обвинением выступил румынский президент Клаус Йоханнис, передает The Washington Post (WP).

«Я получил от спецслужб информацию, что кампания этого кандидата была поддержана из государства, которому чужды интересы Румынии. Эта кампания была незаконно поддержана извне. Речь идет о проблеме национальной безопасности», — сказал он.

Йоханнис отметил, что после созыва нового парламента будут определены «новые параметры», в которых пройдут два тура выборов главы государства. Он подчеркнул, что Румыния — «прочная страна, которая не переживает трудностей».

Ранее управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) возбудило уголовное дело в связи с предвыборной кампанией Джорджеску. Прокуроры организации приняли решение начать расследование из-за «незаконных операций с компьютерными устройствами или программами».