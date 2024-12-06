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21:28, 6 декабря 2024Мир

В Румынии начали расследование против победившего на выборах кандидата

В Румынии открыли уголовное дело о кампании Джеорджеску
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cristian Cristel / XinHua / Global Look Press

Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) возбудило уголовное дело в связи с предвыборной кампанией кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, одержавшего победу в первом туре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Утверждается, что прокуроры организации приняли решение начать расследование из-за «незаконных операций с компьютерными устройствами или программами, попытки нарушения работы компьютерных систем и незаконного доступа к ним».

В DIICOT подчеркнули, что расследование на текущей стадии не предполагает выдвижения обвинений против конкретных лиц. Сейчас ведомство определяет процессуальные рамки для сбора доказательств с целью установления всех фактов и «принятия обоснованного решения».

Ранее сенатор Алексей Пушков оценил отмену итогов выборов президента Румынии. По его словам, это представляет из себя фактический госпереворот, означающий, что к власти в странах Европейского союза должны приходить только пролиберальные и антироссийские кандидаты.

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