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18:20, 6 декабря 2024Мир

Проамериканские группировки захватили город в Сирии

Reuters: поддерживаемые США группировки захватили Дейр-эз-Зор в Сирии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Альянс курдских и арабских сирийских группировок, известный под названием «Сирийские демократические силы» (СДС), поддерживаемых США, захватил подконтрольный властям Сирии город Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Альянс "Сирийские демократические силы" взял под полный контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии (...) Правительственные войска и ополченцы из Ирана и Ирака покинули населенный пункт еще до того, как группировки ворвались туда», — отмечается в материале.

Кроме того, агентство передает слова источника из иракской службы безопасности, который заявил о том, что СДС также продвигаются в направлении города Абу-Камаль, который находится на границе с Ираком. Он допустил, что «боевики могут захватить его в течение 24 часов».

Ранее вооруженные террористические группировки под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) начали въезжать на окраины города Хомс, который является стратегически важным населенным пунктом на пути к столице Сирии Дамаск.

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