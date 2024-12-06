Проамериканские группировки захватили город в Сирии

Reuters: поддерживаемые США группировки захватили Дейр-эз-Зор в Сирии

Альянс курдских и арабских сирийских группировок, известный под названием «Сирийские демократические силы» (СДС), поддерживаемых США, захватил подконтрольный властям Сирии город Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Альянс "Сирийские демократические силы" взял под полный контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии (...) Правительственные войска и ополченцы из Ирана и Ирака покинули населенный пункт еще до того, как группировки ворвались туда», — отмечается в материале.

Кроме того, агентство передает слова источника из иракской службы безопасности, который заявил о том, что СДС также продвигаются в направлении города Абу-Камаль, который находится на границе с Ираком. Он допустил, что «боевики могут захватить его в течение 24 часов».

Ранее вооруженные террористические группировки под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) начали въезжать на окраины города Хомс, который является стратегически важным населенным пунктом на пути к столице Сирии Дамаск.