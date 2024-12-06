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16:43, 6 декабря 2024Россия

Прохожий напал на российского школьника и начал его душить

В Санкт-Петербурге прохожий напал на школьника и начал его душить
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге прохожий напал на 10-летнего школьника и начал его душить. По факту произошедшего проводится проверка, пишет 78.ru.

Со слов российского школьника, все произошло рядом с его домом около часа дня, однако нападавшего он не знает.

После нападения мальчик обратился в травмпункт, где у него диагностировали ушиб мягких тканей в области шеи. Медики оценили состояние школьника как удовлетворительное.

Ранее в Новосибирске подросток заступился за младшего брата и получил выстрел в лицо. У пострадавшего оказалась пробита щека, врачи наложили ему пять швов.

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