Прохожий напал на российского школьника и начал его душить

В Санкт-Петербурге прохожий напал на школьника и начал его душить

В Санкт-Петербурге прохожий напал на 10-летнего школьника и начал его душить. По факту произошедшего проводится проверка, пишет 78.ru.

Со слов российского школьника, все произошло рядом с его домом около часа дня, однако нападавшего он не знает.

После нападения мальчик обратился в травмпункт, где у него диагностировали ушиб мягких тканей в области шеи. Медики оценили состояние школьника как удовлетворительное.

Ранее в Новосибирске подросток заступился за младшего брата и получил выстрел в лицо. У пострадавшего оказалась пробита щека, врачи наложили ему пять швов.