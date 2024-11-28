Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 28 ноября 2024Силовые структуры

Российский подросток заступился за младшего брата и получил выстрел в лицо

В Новосибирске 15-летний школьник выстрелил в ровесника из сигнального пистолета
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В Новосибирске 15-летний школьник выстрелил в лицо заступившемуся за младшего брата ровеснику из сигнального пистолета. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По данным канала, по факту ЧП правоохранители проводят проверку. Личности фигурантов установлены. В МВД отметили, что о случившемся рассказал сам потерпевший.

По его словам, двое 15-летних подростков пытались насильно оформить на его брата банковскую карту. Школьнику это не понравилось, и он спросил, зачем они это делают. После этого они позвали мальчика за угол, и между ними завязалась драка. В какой-то момент один из подростков достал сигнальный пистолет и выстрелил в лицо потерпевшему. В итоге у школьника оказалась пробита щека. Врачи наложили ему пять швов.

Ранее сообщалось, что в Балаганске Иркутской области вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины. По всей территории страны было запущено более 100 ракет

      Раскрыт райдер звезды «Что было дальше?» Щербакова

      В ДНР заочно осудят приказавшего атаковать Горловку беспилотниками командира ВСУ

      Последствия падения беспилотника ВСУ на жилые дома в Краснодарском крае сняли на видео

      Во Львовской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

      Клава Кока вышла на публику в оголяющем тело образе

      В Нидерландах высказались об отправке истребителей на Украину

      Российские военные ударили по подстанции в Ивано-Франковской области

      В «Айдаре» заявили о сложной обстановке в Торецке

      В ВСУ признали свое «тупиковое» положение на фронте. Военные заявили, что готовы к переговорам с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше