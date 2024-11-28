Российский подросток заступился за младшего брата и получил выстрел в лицо

В Новосибирске 15-летний школьник выстрелил в ровесника из сигнального пистолета

В Новосибирске 15-летний школьник выстрелил в лицо заступившемуся за младшего брата ровеснику из сигнального пистолета. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По данным канала, по факту ЧП правоохранители проводят проверку. Личности фигурантов установлены. В МВД отметили, что о случившемся рассказал сам потерпевший.

По его словам, двое 15-летних подростков пытались насильно оформить на его брата банковскую карту. Школьнику это не понравилось, и он спросил, зачем они это делают. После этого они позвали мальчика за угол, и между ними завязалась драка. В какой-то момент один из подростков достал сигнальный пистолет и выстрелил в лицо потерпевшему. В итоге у школьника оказалась пробита щека. Врачи наложили ему пять швов.

Ранее сообщалось, что в Балаганске Иркутской области вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников.