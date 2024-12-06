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19:42, 6 декабря 2024Мир

Прокуратура ЕС саботировала слушание против фон дер Ляйен

Прокуратура ЕС саботировала слушания против главы ЕК по делу о коррупции
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Matilde Campodonico / AP

Прокуратура Европейского союза (ЕС) саботировала слушания против главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по делу о коррупции, связанное с закупкой вакцин от COVID-19 фармацевтической компании Pfizer на более чем 35 млрд евро. Об этом сообщил бельгийский активист и инициатор иска Фредерик Бальдан, передает ТАСС.

«Прокуратура Евросоюза подала обращение в судебные инстанции бельгийского города Льежа о наличии у главы ЕК иммунитета. Причем она держала это обращение в тайне даже от судьи с целью сорвать заседание и, таким образом, заставить отложить его. По сути, прокуратура ЕС сделала все возможное, чтобы саботировать этот процесс (...) Суд не смог рассмотреть это дело по существу, поэтому слушания отложили на 6 января 2025 года», — отметил он.

По словам Бальдана, 6 января будет решен вопрос о продолжении расследования в отношении фон дер Ляйен, «учитывая ее заявления о наличии судебного иммунитета». При этом обвинение не считает, что она «не имеет права воспользоваться иммунитетом» в данном случае, «поскольку она превысила свои полномочия».

В начале 2023 года началось расследование против фон дер Ляйен. Ее обвинили в коррупции в связи с тем, что она в частной переписке вела переговоры с главой фармацевтической компании Pfizer о закупке вакцин для ЕС, а затем удалила сообщения. 7 октября стало известно о дате начала судебного процесса против главы ЕК.

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