Против экс-издателя «Медиазоны» Верзилова возбудили еще одно уголовное дело

В отношении экс-издателя «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов) возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, дело возбуждено по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Поводом стали заявления Верзилова в интервью Юрию Дудю (признан в России иноагентом), в котором бывший издатель оправдывал деятельность украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
2 апреля 2024 года Верзилов заочно получил восемь лет и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ).