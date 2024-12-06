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11:03, 6 декабря 2024Силовые структуры

Против экс-издателя «Медиазоны» Верзилова возбудили еще одно уголовное дело

Против Петра Верзилова возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В отношении экс-издателя «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов) возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, дело возбуждено по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Поводом стали заявления Верзилова в интервью Юрию Дудю (признан в России иноагентом), в котором бывший издатель оправдывал деятельность украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

2 апреля 2024 года Верзилов заочно получил восемь лет и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ).

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