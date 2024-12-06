Психолог назвала самые эффективные способы борьбы с депрессией зимой

Психолог Мансурова: сон 7-8 часов и спорт способствуют борьбе с депрессией зимой

Зимой многие люди часто сталкиваются с упадком сил и ухудшением настроения. Также возрастают риски развития сезонной депрессии. При этом женщины страдают от этого расстройства в четыре раза чаще мужчин. Об этом рассказала в беседе с Life.ru психолог Ирина Мансурова.

По ее словам, основная причина таких состояний — нехватка солнечного света, влияющая на биологические ритмы. «Меньше солнечного света попадает на сетчатку глаза, что активизирует шишковидную железу в мозге, которая вырабатывает мелатонин. Малое число ясных дней, холодная погода, из-за которой люди меньше гуляют», — пояснила специалист.

Чтобы сохранить эмоциональное равновесие и предотвратить развитие депрессии, считает Мансурова, важно наладить режим сна. Она порекомендовала спать семь–восемь часов, ложиться и вставать в одно и то же время, а также избегать использования гаджетов перед сном. Не последнюю роль играют и прогулки, даже непродолжительный выход зимой на улицу поможет улучшить самочувствие.

Кроме того, особое внимание стоит уделить питанию. Психолог посоветовала включить в рацион витамин D и объяснила, что его недостаток усиливает симптомы депрессии. Особенно связь этого витамина с развитием недуга прослеживается у жителей северных регионов.

Мансурова подчеркнула, что выработке гормонов радости способствует физическая активность, например, катание на лыжах, коньках или даже уборка снега. Помимо этого, врач призвала создавать уютную атмосферу дома, проводить время в окружении близких и не забывать заботиться о себе. Она добавила, что борьбе с депрессией также помогают медитация и СПА-процедуры.

Ранее терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик напомнила, что осень и зима — пиковые периоды распространения ОРВИ и других вирусов и раскрыла способы избежать заражения, если дома уже есть заболевшие. В идеале, рассказала она, заболевшего ОРВИ следует изолировать в хорошо проветриваемом помещении. У заболевшего человека обязательно должны быть отдельная посуда, предметы быта и личной гигиены.