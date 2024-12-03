Врач раскрыла способы избежать заражения простудой от членов семьи

Терапевт Чистик: у заболевшего ОРВИ должны быть отдельная посуда и полотенце

Осень и зима — пиковые периоды распространения ОРВИ и других вирусов, напомнила терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла способы избежать заражения, если дома уже есть заболевшие.

По ее словам, в идеале заболевшего ОРВИ следует расположить отдельно, в хорошо проветриваемом помещении. У заболевшего человека обязательно должна быть отдельная посуда, предметы быта и личной гигиены. Доктор отметила, что ухаживать за ним должен кто-то один из членов семьи, однако до больного или предметов, которых он касается, нельзя допускать детей или людей с ослабленным иммунитетом.

«При необходимости контакта со здоровыми членами семьи на время контакта заболевшему человеку надевают одноразовую маску. Обратите внимание, именно на больного человека, а не на здоровых», — добавила терапевт и уточнила, что маску нужно менять каждые 30 минут.

Особое внимание Чистик порекомендовала уделить посуде, постельным принадлежностям, полотенцу, носовым платкам заболевшего человека. «Полотенца и постельное белье желательно стирать отдельно от другого белья, на высоком температурном режиме. Посуду также мыть горячей водой. Если есть возможность, то в посудомоечной машине на высоком температурном режиме», — объяснила врач.

Проветривать помещение, в котором находится больной человек, нужно не реже, чем два-три раза в день, но также не следует забывать и об остальной квартире: ее также необходимо проветривать, поскольку воздух все равно циркулирует в замкнутом помещении квартиры.

Также необходимо соблюдать комфортный температурный режим в комнате, где находится больной человек — слишком теплый воздух стимулирует размножение вирусов. По возможности, также, следует использовать увлажнитель воздуха — при наличии кашля достаточное увлажнение обеспечит облегчение состояния больного

Ольга Чистик терапевт Скандинавского Центра Здоровья

Для профилактики простуды терапевт также посоветовала по возможности изолировать заболевшего члена семьи, несколько раз в день промывать нос солевыми растворами, полоскать горло растворами местных антисептиков. Чтобы поддерживать иммунитет осенью и зимой, Чистик также призвала спать не менее восьми часов в сутки, правильно питаться и при необходимости восполнять дефицит витаминов.

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