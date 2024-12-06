Путин назвал дату подписания договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

Путин: договор о гарантиях безопасности будет подписан 6 декабря

Президент России Владимир Путин назвал дату подписания договора Союзного государства о гарантиях безопасности. Выступление главы государства опубликовано в Telegram-канале Кремля.

По словам российского лидера, договор будет подписан 6 декабря. «Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства», — сказал он.

Путин убежден, что договор надежно защитит безопасность двух стран. При этом глава государства указал, что речь идет в том числе о российском ядерном оружии, расположенном в Белоруссии.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение Москвы и Минска в 1999 году подписать договор о Союзном государстве оказалось верным.