Путин обсудит с Лукашенко ситуацию на Украине

Путин и Лукашенко обсудят ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию на Украине, передает РИА Новости.

«Сегодня в ходе обмена мнениями безусловно этому вопросу тоже будет уделено должное внимание», — рассказал Путин.

По его словам, позиция Белоруссии и белорусского лидера известна, а лидеры постоянно обсуждают вопросы мирного урегулирования этого кризиса.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия вышли на беспрецедентный уровень военного союзничества с подписанием Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного Договора о гарантиях безопасности.