Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:48, 6 декабря 2024Экономика

Работникам в автосалонах предрекли снижение зарплат из-за падения продаж

Mash: 70 % работникам дилерских центров грозит увольнение или снижение зарплат
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Работникам автосалонов в России предрекли снижение зарплат или лишение работы. Об этом со ссылкой на представителей дилерских центров сообщает Telegram-канал Mash.

Из-за падения продаж (спрос на новые машины за месяц снизился вдвое) около 70 процентам сотрудников грозит увольнение или резкое снижение зарплат. Как отмечают источники, доходы продавцов могут упасть с 200 тысяч до 70 тысяч рублей.

На фоне резкого роста кредитной ставки интерес к покупке автомобилей снижается — так, в одном из автосалонов столицы за месяц смогли продать лишь 18 из запланированных 180 машин. Большинство людей отказываются от покупки авто из-за высокой переплаты в условиях жесткой кредитной политики (ДКП), и их не мотивирует даже возможное подорожание автомобилей.

Из-за падения рынка, курса и ставок страдают и сами сотрудники автосалонов. Даже крупные салоны сокращают фиксированную заработную плату, что снижает мотивацию из-за отсутствия продаж, а доходы продавцов зависят от оклада, КАСКО и прочих допов.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявил, что в компании задумались о снижении ранее утвержденного производственного плана в 500 тысяч автомобилей на 2025 год на фоне текущего сильного снижения продаж. По словам топ-менеджера, план был утвержден с учетом ситуации месячной давности, но она меняется не в лучшую сторону. «Мы видим, как идут динамично вниз продажи», — сказал Соколов, отметив, что за балансом спроса сейчас следят в ручном режиме, а «жизнь в декабре все равно внесет свои коррективы».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

      Россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

      В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

      Россияне оценили работу Путина на посту президента

      В ЦБ сочли вероятным превышение инфляцией официального прогноза

      В ЦБ назвали минимальные сроки для начала снижения ключевой ставки

      Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без штанов

      Назван самый подорожавший российский экспортный продукт

      Российская учительница ударила восьмиклассника по лицу и попала на видео

      Ахеджакову захотели убрать из «Иронии судьбы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше