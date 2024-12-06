Работникам в автосалонах предрекли снижение зарплат из-за падения продаж

Mash: 70 % работникам дилерских центров грозит увольнение или снижение зарплат

Работникам автосалонов в России предрекли снижение зарплат или лишение работы. Об этом со ссылкой на представителей дилерских центров сообщает Telegram-канал Mash.

Из-за падения продаж (спрос на новые машины за месяц снизился вдвое) около 70 процентам сотрудников грозит увольнение или резкое снижение зарплат. Как отмечают источники, доходы продавцов могут упасть с 200 тысяч до 70 тысяч рублей.

На фоне резкого роста кредитной ставки интерес к покупке автомобилей снижается — так, в одном из автосалонов столицы за месяц смогли продать лишь 18 из запланированных 180 машин. Большинство людей отказываются от покупки авто из-за высокой переплаты в условиях жесткой кредитной политики (ДКП), и их не мотивирует даже возможное подорожание автомобилей.

Из-за падения рынка, курса и ставок страдают и сами сотрудники автосалонов. Даже крупные салоны сокращают фиксированную заработную плату, что снижает мотивацию из-за отсутствия продаж, а доходы продавцов зависят от оклада, КАСКО и прочих допов.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявил, что в компании задумались о снижении ранее утвержденного производственного плана в 500 тысяч автомобилей на 2025 год на фоне текущего сильного снижения продаж. По словам топ-менеджера, план был утвержден с учетом ситуации месячной давности, но она меняется не в лучшую сторону. «Мы видим, как идут динамично вниз продажи», — сказал Соколов, отметив, что за балансом спроса сейчас следят в ручном режиме, а «жизнь в декабре все равно внесет свои коррективы».