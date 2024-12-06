Раскрыты подробности ночной атаки дрона по столице российского региона

Мэр Воронежа: в результате атаки на город беспилотника поврежден автомобиль

Ночная атака беспилотника по Воронежу имела последствия. Подробности инцидента раскрыл мэр города Сергей Петрин в Telegram.

Об атаке украинских дронов ранее 6 декабря сообщил глава региона Александр Гусев.

Петрин уточнил, что обломками сбитого над столицей региона беспилотника был поврежден припаркованный автомобиль. На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб. Масштаба повреждений, причиненных машине, глава города не раскрыл.

По данным Минобороны России, в ночь на 6 декабря атаке со стороны Украины подверглись четыре региона. Кроме Воронежской области беспилотники сбили над Курской и Белгородской областями, а также над Крымом.