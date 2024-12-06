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07:08, 6 декабря 2024Россия

Минобороны заявило о попытке атаки десятков дронов и двух безэкипажных катеров на Россию

МО: ВСУ пытались атаковать Россию 33 дронами и двумя безэкипажными катерами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В ночь на пятницу, 6 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России десятками беспилотниками и двумя безэкипажными катерами. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 33 беспилотника над четырьмя регионами России. 14 дронов уничтожили над Воронежской областью, 11 — над Курской, 7 — над Белгородской и один — над Крымом.

В свою очередь, безэкипажные катера уничтожили в Черном море силами морской авиации Черноморского флота. Морские беспилотники следовали в направлении Крыма, говорится в сообщении министерства обороны. Ведомство назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на 5 декабря ВСУ пытались атаковать три региона России — по ним выпустили 16 беспилотников. Больше всего — 14 дронов — сбили над Брянской областью. По одному украинскому беспилотнику перехватили над Белгородской и Курской областями.

ЖЗЛ
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