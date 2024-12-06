Раскрыты сроки задержки сдачи новостроек в России

ЕРЗ: застройщики в России сдают дома в среднем на полгода позже обещанного

Застройщики в России сдают новые дома в среднем на полгода позже, чем изначально обещали. Сроки задержки ввода проектов раскрыл руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик, пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что за неполный четвертый квартал 2024 года переносы сдачи проектов сократились на 18 процентов по сравнению с первым — в среднем до 5,9 месяца. «Основная мотивация — побыстрее раскрыть счета эскроу. За счет раскрытия гасятся кредиты банкам, снижается бремя высоких процентных ставок», — пояснил Холопик.

Специалист добавил, что с января по ноябрь десятка крупнейших девелоперов России задерживала сроки ввода на меньший срок, чем девелоперы в целом по стране, — в среднем на 0,75 месяца против 6,7 месяца.

Ранее россиянам посоветовали перед покупкой новостройки внимательно изучить информацию о застройщике. Прежде всего нужно изучить проектную декларацию — обычно ее публикуют на официальном сайте. Стоит оценить, насколько девелопер соблюдает сроки возведения объектов, а также изучить его историю деятельности на строительном рынке.