Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности

Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности

Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности, передает РИА Новости.

Отмечается, что в церемонии подписания документов приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Церемония прошла, как отмечает агентство, на полях заседания Высшего Государственного совета Союзного государство.

Ранее Путин сообщил, что обсудит с Лукашенко ситуацию на Украине. По его словам, позиция Белоруссии и белорусского лидера известна, а лидеры постоянно обсуждают вопросы мирного урегулирования этого кризиса.