Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности, передает РИА Новости.
Отмечается, что в церемонии подписания документов приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Церемония прошла, как отмечает агентство, на полях заседания Высшего Государственного совета Союзного государство.
Ранее Путин сообщил, что обсудит с Лукашенко ситуацию на Украине. По его словам, позиция Белоруссии и белорусского лидера известна, а лидеры постоянно обсуждают вопросы мирного урегулирования этого кризиса.