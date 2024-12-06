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07:25, 6 декабря 2024Экономика

Россия продала США рекордное количество платины

Американская статслужба : Россия поставила США платины на рекордные $203 млн
Вячеслав Агапов

Фото: Gennadii Khameliyanin / Globallookpress.com

В октябре 2024 года Россия продала США рекордное количество платины. Об этом со ссылкой на данные американской статслужбы сообщает РИА Новости.

Во втором месяце осени поставки драгоценного металла выросли в 2,3 в месячном и в 2,1 раза — в годовом выражении. Всего экспорт составил 203 миллиона долларов — максимальный показатель с октября 2022 года. Два года назад РФ поставила на американский рынок платины на 253 миллиона долларов. По итогам всего 2024 года стоимость российских поставок сократилась — почти на 20 процентов, до 862 миллионов долларов.

Российские компании заняли рекордную долю в 31,5 процента в американском импорте. Это рекордный показатель с апреля 2020 года. Четыре года назад Россия была вторым крупнейшим поставщиком платины в США, уступая Южной Африке (270 миллионов долларов). В список лидеров В пятерку также входили Германия (51,5 миллиона долларов), Италия (25,2 миллиона) и Бельгия (22,3 миллиона).

В сентябре 2024 года Сенатор-республиканец от американского штата Монтана Стив Дэйнс внес на рассмотрение законопроект о введении запрета на импорт критически важных минералов из России. Он призвал запретить импорт таких важных минералов из России, как медь, никель, палладий, платину, родий, рутений и других до окончания военных действий страны на Украине. Меру он объяснил сокращением работников одного из горнодобывающих предприятий в Монтане, что приводит к потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине

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