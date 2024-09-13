В США предложили запретить импорт важнейших минералов из России

Сенатор Дэйнс призвал запретить импорт в США важных минералов из России

Сенатор-республиканец от американского штата Монтана Стив Дэйнс внес на рассмотрение законопроект о введении запрета на импорт критически важных минералов из России. Об этом сообщает ТАСС.

Дэйнс призвал запретить импорт таких важных минералов из России, как медь, никель, палладий, платину, родий, рутений и других до окончания военных действий страны на Украине. В качестве повода создания инициативы он указал сообщения о сокращении работников одного из горнодобывающих предприятий в Монтане.

«Вместо того, чтобы полагаться на наши собственные рудники в Монтане для производства палладия, администрация [президента США Джо] Байдена и [вице-президента Камалы] Харрис допускает импорт важнейших минералов из России, что приводит к потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине», — заявил он.

Ранее в январе-июне 2024 года Китай купил российских удобрений на рекордные 764 миллиона долларов. В итоге рост импорта составил 20 процентов.