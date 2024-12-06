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22:06, 6 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили о фальшивых платежках ЖКХ

РИЦ Свердловской области предупредил россиян о фальшивых платежках ЖКХ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Среди квитанций на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) нередко попадаются фальшивые. О набирающем популярность способе обмана россиян предупредили в пресс-службе Регионального информационного центра (РИЦ), пишет URA.RU.

По словам специалистов, поддельные платежки могут направлять по электронной почте или подбрасывать в почтовые ящики. При этом QR-код в ложной квитанции ведет на фишинговый сайт, благодаря которому мошенники получат личные данные плательщика либо украдут деньги с его счета. «При переходе по ссылке на фейковом документе пользователю предлагают либо скачать приложение "для получения скидки на услуги ЖКХ" либо обновить онлайн-банк "для перерасчета", либо выполнить любое другое альтернативное действие. Если потребитель скачает и запустит такой файл, злоумышленники получат удаленный доступ к смартфону, доступ в личные кабинеты банков и Госуслуг», — предостерегли в пресс-службе компании.

Чтобы избежать рисков, специалисты порекомендовали внимательно проверять данные при оплате коммунальных услуг по QR-коду. В банковском приложении должны быть правильно указаны реквизиты получателя, номер лицевого счета и адрес, указанный в квитанции. Если информация совпадает, платеж можно совершать. В качестве, наоборот, безопасных пунктов приема платежей, в компании перечислили кассы, личный кабинет, мобильное приложение, сайт РИЦ, кассы «Агропромкредита», личный кабинет ЭнергосбыТ Плюс, сайт ГИС ЖКХ, приложение ГИС ДОМ, кассы «Почты России» и кассы «Сбербанка».

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Андрей Фрадкин призвал при наличии любых подозрений относительно подлинности квитанций на оплату коммунальных услуг подстраховаться и позвонить в снабжающую организацию. Чтобы не стать жертвой мошенников, он порекомендовал проводить платежи через онлайн-банк, портал «Госуслуги» или сайт ресурсоснабжающей организации.

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