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15:35, 6 декабря 2024Экономика

Россиянам массово потребовался ремонт

НАФИ: 89 % процентов россиян признались, что их жилье нуждается в ремонте
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Россиянам массово потребовался ремонт — большинство граждан (89 процентов опрошенных) признались, что их жилье нуждается в переустройстве. Такие данные приводит аналитический центр НАФИ в своем исследовании, пишет РБК.

Исследователи опросили 1000 человек по всей стране и выяснили, что четыре процента из них оценивают состояние жилища как плохое и требующее срочного ремонта всех помещений и коммуникаций. Каждый десятый (10 процентов) не удовлетворен качеством недвижимости и считает, что в переделке нуждаются только основные помещения и коммуникации.

Около 40 процентов респондентов удовлетворены состоянием дома или квартиры, но признались, что хотели бы сделать косметический ремонт. Чуть более трети опрошенных (35 процентов) считают состояние своей недвижимости хорошим, однако некоторым помещениям не помешает небольшое переустройство. Лишь 11 процентов россиян заявили, что их жилье в отличном состоянии и не требует никакого ремонта.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить квартиру к сдаче в аренду. Прежде всего стоит проверить электропроводку и убедиться в исправности электрощитка. Также нужно обратить внимание на состояние сантехники, герметичность дверей и сделать косметический ремонт.

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