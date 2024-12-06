Россиянам с заброшенными участками напомнили о возможности лишиться их

Депутат Гаврилов посоветовал владельцам участков заранее привести их в порядок

Владельцам заброшенных дач и земельных участков в России стоит предпринять хотя бы минимальные действия, чтобы привести их в порядок, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он напомнил, что в России с марта 2025 года вступит в силу закон, позволяющий изымать земельные участки, которые используются с нарушениями или не используются вовсе. Тем, кто хотя бы минимально заботится о своей земле, не о чем беспокоиться, сказал Гаврилов. Им достаточно периодически косить траву, убирать мусор и поддерживать в порядке постройки.

Депутат заверил, что внезапно изымать территории у россиян не будут, массовых штрафов также ждать не стоит. Сначала собственник неиспользуемого участка получит предупреждение, затем должен будет устранить нарушение в течение полугода. Изъятие при этом возможно только через суд и только в случае, если хозяин не привел в порядок свои земли в течение трех лет.

Использованием земли считаются такие действия, как установка забора, закладка фундамента, уборка территории, уточнил Гаврилов. Чтобы доказать, что участок используется, россиянам не нужно немедленно строить дом или разводить огород, уточнил он.

Ранее Росреестр определил признаки заброшенных и подлежащих изъятию дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). К ним, например, относится отсутствие фундамента для будущего дома или частично разрушенный садовый дом — с провалившейся крышей или отсутствием окон.