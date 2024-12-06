Россияне назвали способы борьбы со стрессом

Россияне рассказали о борьбе со стрессом с помощью ручного труда

Больше половины россиян (59 процентов) назвали свою работу основным источником стресса. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «ВсеИнструменты.ру» и «Скандинавского центра здоровья». Копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». На втором месте оказались рутинные дела (22 процента), а учеба тревожит 16 процентов опрошенных.

Снять напряжение большинству участников опроса (78 процентов) помогает ручной труд. Чаще всего респондентов побуждает заниматься хобби скука (26 процентов), желание отвлечься от работы и рутины (20 процентов), вдохновение (20 процентов), ощущение тревоги и беспокойства (17 процентов) и плохое настроение (16 процентов).

Как показали результаты недавнего исследования «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру», треть россиян увольняются из-за выгораний и стрессов. Из-за желания проводить больше времени с семьей уволились 17 процентов респондентов, а 12 процентов хотели найти работу ближе к дому. 8 процентов не увольнялись ни разу в жизни, а еще 6 процентов написали заявление об уходе, так как решили перебраться в другую страну или город.