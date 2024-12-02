Названы самые частые причины увольнений

«Сбераналитика»: треть россиян увольняются из-за выгораний и стрессов

В России 35 процентов граждан ушли с прежнего места работы, так как их начальство оказалось не готово повышать им заработную плату. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное специалистами «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру».

Для еще 34 процентов причинами стали профессиональное выгорание и стресс. Кроме того, 24 процента не увидели перспектив карьерного роста, а 18 процентов решили найти новое место занятости из-за того, что конфликтовали с начальством и коллегами.

Из-за желания проводить больше времени с семьей уволились 17 процентов респондентов, а 12 процентов хотели найти работу поближе к дому. Восемь процентов не увольнялись ни разу в жизни, а еще шесть процентов написали заявление об уходе, так как решили перебраться в другу страну или город.

При этом россияне в возрасте от 18 до 34 лет в 48 процентах случаев увольнялись из-за стрессов и лишь в 29 процентах из-за отказа назначить им более высокий оклад.

В середине октября сообщалось об итогах опроса, который показал, что с горяча увольнялись 32 процента жителей России. С мужчинами такое приключалось чаще, чем с женщинами. При этом больше 75 процентов из тех, кто ушел с сгоряча, не пожалели о сделанном.

Другое исследование показало, что почти 40 процентов россиян считают смену работодателя единственным способом добиться гарантированного повышения заработной платы.