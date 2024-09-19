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13:49, 19 сентября 2024Экономика

Назван гарантированный способ добиться повышения зарплаты

Почти 40 % россиян считают, что только смена работы обеспечит рост зарплаты

Фото: Luca Bravo / Unsplash

Почти 40 процентов россиян полагают, что гарантированного повышения заработной платы можно добиться, лишь сменив работодателя. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Работа.ру», организовавшие соответствующее исследование. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

В то же время 17 процентов опрошенных россиян убеждены, что такого результата можно добиться, не покидая нынешнее место работы, но для этого надо пригрозить увольнением. Также оказалось, что 70 процентам жителей РФ приходилось покидать работодателя, чтобы получать более высокий оклад, а 25 процентов сказали, что никогда не сталкивались с необходимостью увольняться ради такой цели.

В целом 66 процентов респондентов убеждены, что переход на новое место — это эффективный способ увеличить зарплату. С ними не согласны 34 процента опрошенных.

В начале августа сообщалось, что большинство жителей России готовы отказаться от высокой зарплаты ради соцпакета. 86 процентов опрошенных признались, что при поиске работы отдадут предпочтение вакансии с соцпакетом вместо вакансии с более высоким окладом.

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      Кирилл Луцюк
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