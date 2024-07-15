Россияне согласились отказаться от высокой зарплаты ради соцпакета

Около 86 % россиян согласились отказаться от высокой зарплаты ради соцпакета

Большинство россиян готовы отказаться от высокой зарплаты ради соцпакета. Об этом говорят результаты опроса проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», передает «Газета.Ru».

Так, 86 процентов респондентов при поиске работы предпочтут выбрать вакансию с соцпакетом вместо вакансии с более высокой заработной платой. 20,4 процента заявили, что в первую очередь обращают внимание именно на информацию о соцпакете в описании предложения работы.

Многих соискателей волнует рабочий график и местоположение компании, а также описание требований к потенциальному сотруднику, связанных с личными качествами и привычками, особенности обязанностей и информация о карьерном росте. При этом 61,5 процента участников опроса готовы пожертвовать удобным местоположением ради высокой зарплаты. Остальные респонденты согласны подстроиться под график, скорректировать привычки и нарастить компетенции.

Отмечается, что 37,8 процента россиян не отмечают в резюме желаемую зарплату, 22,4 процента — личные качества, а 13,7 процента — все трудовые навыки.

Ранее HR-эксперт Ирина Пак назвала самые востребованные профессии в России. По ее словам, в стране вырос спрос на «синие воротнички».