Названы самые востребованные профессии в России

HR-эксперт Пак: в России появился высокий спрос на «синих воротничков»

На российском рынке труда появился высокий спрос на «синих воротничков». Самые популярные профессии в стране назвала HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак, передает «Газета.Ru».

Спрос на указанные профессии появился на фоне роста промышленного сектора, который начался в 2022 году. В результате возник дефицит строителей, механиков, электриков, слесарей и других аналогичных специалистов. Конкуренция внутри этих профессий минимальная несмотря на то, что платят часто больше, чем за работу в офисе.

Особенно выросла востребованность складских специалистов: кладовщиков, комплектовщиков товаров, операторов информационной системы управления складом (WMS). Представители этих процессий получают больше «белых воротничков», а работодатели стараются привлечь их различными бонусами. Однако количество кандидатов на вакансии остается рекордно низким.

Пак добавила, что сейчас серьезная конкуренция наблюдается среди специалистов по маркетингу и PR. Подобная ситуация также наблюдается для управленческих позиций и офисной работы.

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