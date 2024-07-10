Среда обитания
Все
10:54, 10 июля 2024Среда обитания

Названы самые востребованные профессии в России

HR-эксперт Пак: в России появился высокий спрос на «синих воротничков»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На российском рынке труда появился высокий спрос на «синих воротничков». Самые популярные профессии в стране назвала HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак, передает «Газета.Ru».

Спрос на указанные профессии появился на фоне роста промышленного сектора, который начался в 2022 году. В результате возник дефицит строителей, механиков, электриков, слесарей и других аналогичных специалистов. Конкуренция внутри этих профессий минимальная несмотря на то, что платят часто больше, чем за работу в офисе.

Особенно выросла востребованность складских специалистов: кладовщиков, комплектовщиков товаров, операторов информационной системы управления складом (WMS). Представители этих процессий получают больше «белых воротничков», а работодатели стараются привлечь их различными бонусами. Однако количество кандидатов на вакансии остается рекордно низким.

Пак добавила, что сейчас серьезная конкуренция наблюдается среди специалистов по маркетингу и PR. Подобная ситуация также наблюдается для управленческих позиций и офисной работы.

Ранее россияне назвали условия для возвращения в офис с удаленки. Многие готовы сменить формат работы ради повышения зарплаты.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Тюрьма — не могила, срок — не резина». Беркович выступила с первым заявлением после приговора

      Медведев дал «категорический» ответ на вопрос о приостановке боевых действий в зоне СВО

      Глава МИД Армении рассказал о ценности сотрудничества Еревана с НАТО

      Названы самые востребованные профессии в России

      Подсчитано количество отложивших покупку жилья россиян

      В России при помощи полсотни луп сожгли пшеницу на площади в 322 футбольных поля

      Рейтинг правящей партии в Эстонии снизился до рекордно низкой отметки

      Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком

      Госдума одобрила рост акцизов на алкоголь и табак

      Захарова призвала уехавших из России не беспокоиться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше