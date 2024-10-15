Подсчитано число увольнявшихся сгоряча россиян

Каждый третий россиянин признался, что увольнялся сгоряча

Каждый третий житель России (32 процента) переживал ситуацию импульсивного увольнения. Это показал опрос, проведенный Superjob.

При этом мужчины увольнялись сгоряча намного чаще, чем женщины: 44 процента против 18. Кроме того, почти 50 процентов россиян, которые в сердцах писали заявление об уходе, работодатель уговаривал остаться: обещал улучшение ситуации и даже повышение зарплаты.

Из трех поданных заявлений об увольнении одно отправляют в корзину. Авторы двух других доводят дело до конца и получают отставку. Более того, 76 процентов из тех, кто ушел сгоряча, не жалеют о принятом решении. А из тех, кто дал себя уговорить и передумал, 52 процента считают, что поступили правильно.

Ранее около 40 процентов россиян заявили, что гарантированного повышения оклада можно добиться, только сменив место работы. Однако 17 процентов полагают, что такого результата можно достичь, лишь пригрозив отставкой.