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15:01, 6 декабря 2024Экономика

Россияне раскрыли размеры своих квартир

РБК: большинство россиян живут в просторных квартирах
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство россиян (79 процентов) живут в просторных квартирах площадью от 35 до 80 квадратных метров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Еще 37 процентов горожан, участвовавших в опросе, проживают в квартире площадью 35-50 «квадратов». 26 процентов имеют жилье в 51-65 метров, 12 процентов — 66-80 метров и столько же — менее 35 метров. Лишь четыре процента живут в квартире больше 80 «квадратов». При этом средняя площадь жилья россиян составляет 52 квадратных метра.

Среди респондентов, проживающих в частом или загородном доме, 19 процентов имеют жилье площадью более 50 «квадратов». 53 процента живут в доме от 50 до 100 квадратных метров, 7 процентов — от 101 до 150, 6 процентов — свыше 150 «квадратов». Средняя площадь частного жилья составляет 79 квадратных метров.

Ранее россияне рассказали о квартире мечты. Опрос показал, что большинство хотели бы иметь двухкомнатное жилье с большой кухней-гостиной и красивым видом из окна.

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