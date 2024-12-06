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11:52, 6 декабря 2024Экономика

Россияне рассказали о квартире мечты

«Газета.Ru»: россияне мечтают о двухкомнатной квартире с большой кухней
Александра Качан (Редактор)

Фото: gamespirit / Shutterstock / Fotodom  

Большинство россиян мечтают о двухкомнатной квартире с большой кухней и красивым видом из окна. Об этом говорится в исследовании ССК, передает «Газета.Ru».

За покупку «двушки» площадью более 65 «квадратов» проголосовали 38,2 процента респондентов. Еще 29,4 выбрали бы «трешку» площадью не менее 80 метров, а 12,7 процента предпочтут «однушку» даже при неограниченном бюджете. При этом 28,4 процента хотели бы жить в Краснодарском крае, 26,5 процента — в Москве и области, а 18,6 процента — в Санкт-Петербурге или Калининграде.

Для 49 процентов опрошенных жилье мечты должно включать просторную кухню-гостиную и эстетичный вид из окна. 58,8 процента в первую очередь волнует наличие зеленых зон рядом, а 31,4 процента — наличие большой территории для парковки. Еще 25,5 процента хотят жить в квартире с панорамными окнами, 22,5 процента ценят систему «Умный дом» и высокие потолки, 20,6 процента — гардеробную, 16,7 процента — детские площадки поблизости, 13,7 процента хотят иметь несколько ванных или санузлов, 8,8 процента волнуют места для выгула собак.

44,1 процента предпочли бы спальный район с высокоразвитой инфраструктурой, 32,4 процента — тихую окраину, 23,5 процента — центр города. 62,7 процента хотят жить в кирпичном доме, 9,8 процента — в «сталинке». Панельный дом выбрали 12,7 процента респондентов, а бетонный — 14,7 процента. Для 86,3 процента важна экология района, для 79,4 процента — отсутствие сильного шума. Большинство (58,8 процента) купили бы квартиру на низких этажах.

Ранее опрос Anderida Financial Group показал, что большинство россиян считают покупку квартиры несбыточной мечтой. Таким образом проголосовали 89 процентов респондентов.

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