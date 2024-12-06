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14:40, 6 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин арестован за расправу над женой из-за развода

В Красногорске мужчина арестован за убийство жены из-за развода
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Красногорске арестован мужчина за расправу над женой из-за развода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 3 декабря в квартире между супругами произошел конфликт из-за того, что женщина планировала развестись с мужем. Мужчина сдавил ей горло, полностью перекрыв кислород. Пострадавшая получила травму, несовместимую с жизнью. Преступник скрылся с места происшествия.

Следователи оперативно установили причастного к преступлению и задержали его. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за расправу над знакомой за слова о его матери.

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