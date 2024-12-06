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09:27, 6 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за расправу над знакомой за слова о его матери

В Уфе осудили мужчину за убийство знакомой за слова о его матери
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Уфе осудили мужчину за расправу над знакомой за слова о его матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 5 августа местный житель распивал спиртные напитки со своей знакомой. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Мужчине не понравилось, как женщина говорила о его матери. После этого он схватил нож и нанес ей удар в шею. Пострадавшая попыталась убежать, но злоумышленник остановил ее в коридоре и продолжил наносить удары ножом и душить. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Фигурант скрылся с места преступления.

После поступления сообщения об обнаружении женского тела были изучены записи с камер наблюдения и получена информация о возможной причастности к расправе ранее судимого уфимца. Его местонахождение установили, мужчину задержали.

Осужденный вину признал полностью. Суд приговорил его к 9,5 года колонии строгого режима и компенсации матери пострадавшей в размере трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что мигрант расправился с задолжавшей ему знакомой и был осужден.

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