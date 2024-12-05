Мигрант расправился с задолжавшей ему знакомой и был осужден

В Подмосковье суд приговорил таджика к 14 годам за убийство

Суд в Подмосковье приговорил гражданина Таджикистана к 14 годам колонии строгого режима за расправу над задолжавшей ему знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

Мигранта признали виновным по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, 12 октября 2022 года пострадавшая приехала к фигуранту в гости. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой осужденный нанес ей не менее 33 ударов колюще-режущим предметом. После этого он закопал тело в землю.

Ранее в аэропорту Пулково полиция задержала гражданина Узбекистана, подозреваемого в покушении на коллегу по стройке.