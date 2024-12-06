Россиянин родился в гостинице после избиения матери отцом

В Петербурге женщина начала рожать в гостинице после побоев мужа

В Санкт-Петербурге женщина начала рожать в гостинице после побоев мужа. Об этом сообщает 78.ru в Telegram.

По информации издания, начавшиеся роды стали преждевременными — срок беременности женщины составлял лишь 30 недель, то есть чуть менее семи месяцев. Мальчик родился прямо в гостиничном номере сразу после избиения.

Отмечается, что после родов у матери диагностировали гематомы и черепно-мозговую травму. Отца ребенка доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что российский учитель математики зверски избил жену за желание развестись. Женщина не выжила.