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12:17, 6 декабря 2024Россия

Россиянин родился в гостинице после избиения матери отцом

В Петербурге женщина начала рожать в гостинице после побоев мужа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Omar Lopez / Unsplash

В Санкт-Петербурге женщина начала рожать в гостинице после побоев мужа. Об этом сообщает 78.ru в Telegram.

По информации издания, начавшиеся роды стали преждевременными — срок беременности женщины составлял лишь 30 недель, то есть чуть менее семи месяцев. Мальчик родился прямо в гостиничном номере сразу после избиения.

Отмечается, что после родов у матери диагностировали гематомы и черепно-мозговую травму. Отца ребенка доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что российский учитель математики зверски избил жену за желание развестись. Женщина не выжила.

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