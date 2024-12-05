Учитель математики до смерти избил жену в подмосковном доме за желание развестись

Shot: в Подмосковье учитель до смерти избил жену за желание развестись

В Подмосковье учитель математики и информатики избил до смерти свою жену — мать троих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным ведомства, 3 декабря мужчина и его супруга остались вдвоем дома в селе Николо-Урюпино под Красногорском. Они поссорились, так как жена хотела подать на развод. Педагог стал избивать потерпевшую, она не выжила. У женщины обнаружили перелом левого верхнего рога щитовидного хряща и кровоподтеки на лице и теле.

Нападавшего уже задержали.

Ранее стало известно, что следователи задержали подозреваемого в расправе над двумя пожилыми, тела которых были обнаружены в одной из квартир в городе Сарове.