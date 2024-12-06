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17:31, 6 декабря 2024Экономика

Россиянин сдавал в аренду несуществующие квартиры и поплатился

Мужчина сдавал в аренду несуществующие квартиры в Сочи и попал под суд
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянин сдавал в аренду несуществующее жилье и поплатился за это. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе МВД по региону.

43-летний мужчина размещал на одном из сайтов объявления о сдаче в аренду квартир в Сочи, Кемеровской и Новосибирской областях, которых на самом деле не существовало. К текстам он прикладывал снимки из интернета. Всех, кто заинтересовался предложением, он просил перевести предоплату ему на карту — в среднем от 5000 до 25 тысяч рублей. О том, что их обманули, несостоявшиеся арендаторы узнавали при попытке заселиться в квартиру.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил более 300 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 159 Уголовного кодекса. Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Накануне стало известно, что аферисты едва не лишили жилья пожилую жительницу Казани под предлогом проверки стажа.

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