Россиянин сдавал в аренду несуществующие квартиры и поплатился

Мужчина сдавал в аренду несуществующие квартиры в Сочи и попал под суд

Россиянин сдавал в аренду несуществующее жилье и поплатился за это. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе МВД по региону.

43-летний мужчина размещал на одном из сайтов объявления о сдаче в аренду квартир в Сочи, Кемеровской и Новосибирской областях, которых на самом деле не существовало. К текстам он прикладывал снимки из интернета. Всех, кто заинтересовался предложением, он просил перевести предоплату ему на карту — в среднем от 5000 до 25 тысяч рублей. О том, что их обманули, несостоявшиеся арендаторы узнавали при попытке заселиться в квартиру.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил более 300 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 159 Уголовного кодекса. Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Накануне стало известно, что аферисты едва не лишили жилья пожилую жительницу Казани под предлогом проверки стажа.