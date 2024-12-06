Россиянин угнал Maybach у миллиардерши и упал в кювет

Полиция задержала угонщика автомобиля Maybach миллиардерши Беренштейн в Москве

В подмосковном Щелково полицейские задержали мужчину, угнавшего в столице автомобиль Mercedes Maybach стоимостью 21 миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

Задержанный является ранее судимым 32-летним жителем Пермского края. 2 декабря он угнал дорогостоящий автомобиль с подземного паркинга, а позже совершил наезд на дорожный отбойник и скрылся. По горячим следам угонщика обнаружили в поселке Загорянский. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Угнанная машина принадлежит московской миллиардерше Елене Беренштейн, сообщает РЕН ТВ. Ее водитель обнаружил пропажу Mercedes Maybach, который находился на парковке в «Москва-Сити», утром 2 декабря и сразу сообщил об угоне в полицию.

Угонщик доехал на автомобиле до района Кусковского лесопарка, где улетел в кювет и там бросил машину.

30 ноября сообщалось, что пьяный полицейский угнал машину в Лангепасе, врезался в сугроб и угрожал задержавшим его коллегам.