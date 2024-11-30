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12:46, 30 ноября 2024Силовые структуры

Пьяный российский полицейский угнал машину, врезался в сугроб и угрожал коллегам

Baza: пьяный полицейский в Лангепасе угнал машину и угрожал коллегам
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Пьяный российский полицейский угнал машину в Лангепасе, врезался в сугроб и угрожал задержавшим его коллегам. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 27 ноября. Капитан полиции Александр Васильев забрался в машину местной жительницы, пока та была в магазине, и уехал. Женщина обратилась в полицию, как только заметила пропажу. Угонщика удалось быстро найти — он въехал в ближайший сугроб.

Известно, что во время задержания Васильев был пьян и зол. Он угрожал коллегам, оформлявшим протокол, и не мог успокоиться.

Правоохранители установили, что в Лангепас капитан приехал для отдыха, а работает он начальником ИВС ОМВД России «Ханты-Мансийский». Теперь ему грозит уголовное дело за угон, однако вину Васильев признать отказался.

Ранее в Московской области задержали полицейского, подозреваемого в получении взятки за непривлечение к ответственности. Подозреваемый находится под стражей.

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