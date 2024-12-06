Россиянин заколол сына возлюбленной во время застолья

В Бурятии россиянин убил кухонным ножом взрослого сына возлюбленной

В республике Бурятия задержали подозреваемого в расправе над пасынком россиянина. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ЧП произошло в Улан-Удэ 3 декабря в комнате бывшего общежития на улице Гагарина. Обвиняемый устроил семейное застолье со взрослым сыном возлюбленной, в ходе которого они употребляли крепкие алкогольные напитки. Разгоряченные спиртным мужчины поссорились, дело закончилось дракой. В ходе схватки старший мужчина вооружился кухонным ножом и несколько раз вонзил его в грудь и верхние конечности оппонента.

Полученные ранения оказались не совместимы с жизнью. После учиненной расправы обвиняемый сам вызвал экстренные службы и сообщил о произошедшем. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

7 ноября сообщалось, что в Москве россиянка поссорилась с сожителем и дважды ударила его ножом в грудь у магазина.