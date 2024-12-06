40-летнего россиянина нашли захлебнувшимся в яме у строящейся школы

В Забайкальском крае мужчину нашли захлебнувшимся в яме у строящейся школы. Об этом сообщил региональный портал Chita.ru.
По данным издания, все произошло в поселке Забайкальск. 40-летнего россиянина заметили рабочие, спасти его не удалось.
Следователи начали проводить проверку — они допросили очевидцев и сотрудников подрядной организации.
Как разузнал портал, главным подрядчиком строительства школы в Забайкальске, которая возводится по заказу корпорации регионального развития, выступает фирма «Алюком» Максима Тютюнника. Получить его комментарий по ситуации не удалось.
До этого стало известно, что в Быстроистокском районе Алтайского края двухлетняя девочка захлебнулась в луже.
Ребенка без сознания доставили в больницу, однако медики не сумели реанимировать дошкольницу.