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09:23, 6 декабря 2024Россия

40-летнего россиянина нашли захлебнувшимся в яме у строящейся школы

В Забайкалье мужчину нашли захлебнувшимся в яме у строящейся школы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Забайкальском крае мужчину нашли захлебнувшимся в яме у строящейся школы. Об этом сообщил региональный портал Chita.ru.

По данным издания, все произошло в поселке Забайкальск. 40-летнего россиянина заметили рабочие, спасти его не удалось.

Следователи начали проводить проверку — они допросили очевидцев и сотрудников подрядной организации.

Как разузнал портал, главным подрядчиком строительства школы в Забайкальске, которая возводится по заказу корпорации регионального развития, выступает фирма «Алюком» Максима Тютюнника. Получить его комментарий по ситуации не удалось.

До этого стало известно, что в Быстроистокском районе Алтайского края двухлетняя девочка захлебнулась в луже.

Ребенка без сознания доставили в больницу, однако медики не сумели реанимировать дошкольницу.

ЖЗЛ
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