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11:28, 6 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за расправу и уничтожение чужого имущества

В Хабаровском крае осудили мужчину за убийство и уничтожение имущества
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Хабаровском крае осудили мужчину за расправу и уничтожение чужого имущества. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО) Дарья Артеменко.

Он осужден по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога») УК РФ.

По данным следствия, в 2022 году в поселке Сукпай 50-летний мужчина нанес знакомому множественные удары колюще-режущим предметом по ногам. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужское тело злоумышленник положил в машину пострадавшего и отвез, чтобы спрятать. В итоге бросил его в канаве и скрылся. Автомобиль с целью скрыть следы преступления он сжег.

Следователями были допрошены свидетели, проведены и получены результаты экспертиз, а также проведен широкий комплекс следственных действий.

Суд приговорил обвиняемого к 7,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что шесть человек похитили россиянина за долги и сняли его избиение на камеру телефона.

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