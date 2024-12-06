Россиянина задержали за совершенную 25 лет назад расправу над пенсионеркой

В Петербурге следователи раскрыли совершенное в 1999 году убийство пенсионерки

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали местного жителя по подозрению в расправе над пенсионеркой, совершенной 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчине предъявили обвинение по статье 105 УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

По версии следствия, ночью в июле 1999 года злоумышленник проник в квартиру 87-летней женщины ради похищения у нее имущества. Хозяйка его увидела, и тогда мужчина, опасаясь, что она сообщит о нем в правоохранительные органы, бросил ей в голову стеклянную вазу и нанес не менее 12 ударов ножом. После этого преступник похитил принадлежащее жертве имущество на сумму порядка 20 тысяч рублей и скрылся с места происшествия .

Ранее в Москве задержали мужчину, избившего до смерти мать.