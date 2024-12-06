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13:02, 6 декабря 2024Силовые структуры

Москвич расправился с матерью в квартире

СКР: в Москве задержали мужчину, избившего до смерти мать
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали мужчину, избившего до смерти мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 6 декабря фигурант в квартире жилого дома на Павелецком проезде поссорился с матерью и избил ее. В результате полученных травм женщина не выжила.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Красноярске суд приговорил 67-летнюю местную жительницу к шести годам колонии общего режима за попытку организовать расправу над двумя своими детьми из-за имущества.

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