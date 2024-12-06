Россиянка побывала в одной республике бывшего СССР и назвала 10 удививших ее вещей

Российская путешественница Саша Коновалова побывала в Азербайджане и назвала 10 вещей, которые удивили ее в этой стране бывшего СССР. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор отметила, что в поездке она чувствовала себя как дома. «Почти все знают русский язык, в ресторанах легко найти наши блюда, а в магазинах полно продуктов из России», — пояснила она.

Кроме того, Азербайджан чем-то напомнил Коноваловой Турцию, которую она, по ее словам, обожает. Она также обратила внимание на красоту архитектуры и Бакинского бульвара в столице страны.

Россиянку удивила и вкусная местная кухня. «Национальная кухня — восторг! А гранатовый сок просто великолепен!» — восхитилась она.

Наконец, блогерша похвалила Азербайджан за приветливых людей, чистоту, интересные достопримечательности, невысокие цены и обилие котов на улицах. «Все они выглядят отлично: упитанные, чистенькие, с блестящей шерстью. Заметно, что местные жители за ними присматривают», — заключила Коновалова.

В январе-сентябре 2024 года Азербайджан вошел в список самых популярных у российских путешественников стран. В топе оказались Таиланд и Китай.