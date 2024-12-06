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20:47, 6 декабря 2024Силовые структуры

Россиянку заподозрили в смертельном избиении мужа

Shot: в Петербурге женщину заподозрили в смертельном избиении 64-летнего мужа
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 62-летнюю женщину заподозрили в смертельном избиении 64-летнего мужа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчину госпитализировали на скорой с жалобами на сильнейшие боли в голове. Врачи диагностировали ему ушибленную рану затылка. Пострадавший рассказал, что это жена избила его во время ссоры. Спасти россиянина не удалось.

Супругу допросили, но она заявила, что пострадавший просто упал дома. Женщину отпустили. Следователи проводят проверку и устанавливают точную причину трагедии.

Ранее стало известно, что в Красногорске арестовали мужчину за расправу над женой из-за развода.

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